Саперы ВС РФ разминировали местность при помощи дронов под Авдеевкой

Военнослужащие специального инженерного батальона группировки войск «Центр» приспособили FPV-дроны и гексакоптеры для разминирования освобожденных территорий на Авдеевском направлении. Видео применения технологии опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«Для доставки боеприпасов до позиций противника или районов разминирования военнослужащие используют FPV-дроны и гексакоптеры, а также беспилотную самодвижущуюся гусеничную платформу, способную перевозить до восьми противотанковых мин ТМ-62 или других боеприпасов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Изначально разведка выявляет, где противник оставил неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы. Затем к обнаруженной мине направляют беспилотник, после чего оператор дрона сбрасывает боеприпас, чтобы уничтожить методом подрыва обнаруженные взрывоопасные предметы.

При помощи беспилотников методично проделывают проходы в минных полях для безопасного продвижения штурмовых групп. Также военнослужащие выслеживают технику ВСУ и уничтожают ее, минируют дороги.

У батальона есть собственная лаборатория, где разрабатываются и совершенствуются дроны и системы сбросов к ним. Здесь проходят обучение операторы беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.