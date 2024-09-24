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Танкер ВМС США столкнулся с неподвижным объектом в Аравийском море

Отмечается, что судно имело ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.
Игнат Далакян 2024-09-24 20:57:46
© Фото: wikimedia.org Navy News Stand Home

Танкер-заправщик американского флота получил повреждения, столкнувшись с неизвестным объектом. Инцидент произошел в Аравийском море, пишет портал Business Insider, ссылаясь на источник в американском флоте.

«Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись во что-то», - говорится в сообщении.

В статье говорится, что столкновение произошло с неким неподвижным объектом. При этом никто из членов экипажа не пострадал.

Отмечается, что топливный корабль ВМС США во вторник находился у берегов Омана. Позднее его начали буксировать в близлежащий порт.

Масштаб повреждений и причина случившегося пока неизвестны. Издание сообщает, что судно имело ключевое значение для операций пятого флота Соединенных Штатов в регионе.

Ранее в Российской академии наук оценили публикацию The Wall Street Journal о потере флота США боевой мощи. Эксперт Константин Блохин отметил, что на пятки американцам наступают геополитические противники.

#в стране и мире #сша #ВМС США #аравийское море #танкер США #танкер-заправщик
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