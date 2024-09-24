Танкер ВМС США столкнулся с неподвижным объектом в Аравийском море

Танкер-заправщик американского флота получил повреждения, столкнувшись с неизвестным объектом. Инцидент произошел в Аравийском море, пишет портал Business Insider, ссылаясь на источник в американском флоте.

«Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись во что-то», - говорится в сообщении.

В статье говорится, что столкновение произошло с неким неподвижным объектом. При этом никто из членов экипажа не пострадал.

Отмечается, что топливный корабль ВМС США во вторник находился у берегов Омана. Позднее его начали буксировать в близлежащий порт.

Масштаб повреждений и причина случившегося пока неизвестны. Издание сообщает, что судно имело ключевое значение для операций пятого флота Соединенных Штатов в регионе.

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