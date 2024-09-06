В РАН оценили публикацию WSJ о потере флота США боевой мощи

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» прокомментировал заявления некоторых экспертов о том, что флот США утратил свою мощь. По его словам, такая оценка несколько преувеличена, однако проблемы у Вашингтона в данном вопросе действительно есть.

По его мнению, время играет против США. Он напомнил, что если личный состав на авианосец подобрать и обучить можно в сравнительно небольшой срок, то строить современный боевой корабль долго и дорого. Стоимость авианосца варьируется от $10 млрд до $15 млрд. Для его постройки необходимо от пяти до восьми лет.

«Динамика для США неблагоприятна. На пятки им наступают геополитические противники», - констатировал эксперт.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило о нехватке боевых кораблей и моряков в США. Из-за этого флот США утрачивает свою боевую мощь. В ближайшее время все это может стать большой проблемой для безопасности страны, полагает бывший помощник министра обороны США в администрации экс-президента Джорджа Буша-старшего Сет Кропси.

В своей публикации он отмечал, что с 2022 года ВМС США вывели из эксплуатации уже 10 крейсеров типа «Тикондерога», а оставшиеся 12, как ожидается, будут выведены к 2027 году. Крейсеры такого типа имеют наибольшее значение для противовоздушной обороны американских военно-морских сил.