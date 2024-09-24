«Хезболла» выпустила 50 ракет по военной базе Дадо в Израиле

Бойцы «Хезболлы» ударили 50-тью ракетами по военной базе Дадо на севере Израиля. Об этом сообщается в телеграм-канале шиитов.

ЦАХАЛ, в свою очередь, нанес удары по 400 установкам «Хезболлы» в Ливане, как сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных Израиля.

Были также атакованы 70 оружейных складов и 80 мест складирования беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Ранее в понедельник ЦАХАЛ начал операцию «Стрелы севера» против объектов «Хезболлы» в Ливане. Там в результате вчерашних обстрелов погибли 492 человека.