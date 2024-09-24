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«Хезболла» выпустила 50 ракет по военной базе Дадо в Израиле

Бойцы шиитской милиции обстреляли базу на севере Израиля.
Мария Зайцева 2024-09-24 20:14:20
© Фото: Ayman Nobani XinHua Globallookpress

Бойцы «Хезболлы» ударили 50-тью ракетами по военной базе Дадо на севере Израиля. Об этом сообщается в телеграм-канале шиитов.

ЦАХАЛ, в свою очередь, нанес удары по 400 установкам «Хезболлы» в Ливане, как сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных Израиля.

Были также атакованы 70 оружейных складов и 80 мест складирования беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Ранее в понедельник ЦАХАЛ начал операцию «Стрелы севера» против объектов «Хезболлы» в Ливане. Там в результате вчерашних обстрелов погибли 492 человека.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #удар #Операция
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