Греф рассказал Путину об изменении отношения россиян к инвестициям

Президент России Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф обсудили рост инвестиций в России за последние два года.

«В этом году мы выдали за первое полугодие уже около триллиона рублей инвестиционных кредитов», - отметил Греф.

Глава Сбербанка сообщил о росте процента инвестиционных сделок на четверть, по сравнению с 2023 годом.

«Конечно, растут и государственные инвестиции, но это не единственная причина, мы видим большой рост и частных инвестиций», - сказал он.

Путин ответил на это, что люди поняли, что «лучше все заносить в дом», о чем говорит ситуация в последние годы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с экономикой в России.