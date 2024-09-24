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Греф рассказал Путину об изменении отношения россиян к инвестициям

Глава Сбербанка подчеркнул, что люди готовы тратить деньги на развитие своих предприятий.
Мария Зайцева 2024-09-24 19:32:54
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф обсудили рост инвестиций в России за последние два года.

«В этом году мы выдали за первое полугодие уже около триллиона рублей инвестиционных кредитов», - отметил Греф.

Глава Сбербанка сообщил о росте процента инвестиционных сделок на четверть, по сравнению с 2023 годом.

«Конечно, растут и государственные инвестиции, но это не единственная причина, мы видим большой рост и частных инвестиций», - сказал он.

Путин ответил на это, что люди поняли, что «лучше все заносить в дом», о чем говорит ситуация в последние годы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с экономикой в России.

#Экономика #в стране и мире #Владимир Путин #Инвестиции #Герман Греф #президент россии
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