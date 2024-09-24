МРОТ вырастет на 16,5% и достигнет 22 440 рублей с января 2025 года

Показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 16,5% и достигнет 22 440 рублей с января 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он также пообещал, что к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей.

Мишустин высказался о росте доходов бюджета России в следующем году на 12%, до 40,3 триллиона рублей. При этом расходы составят почти 41,5 триллиона рублей, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП.

За семь прошедших месяцев этого года ВВП России вырос на 4,4%, в два раза превзойдя прошлогодние значения.

Премьер-министр отметил и снижение уровня безработицы. Он упал до минимальных в истории значений и в июне 2024 года составил 2,4%.

Мишустин заключил, что экономика страны чувствует давление в связи с санкциями, но стойко противодействует ему, поддерживает граждан и проекты развития.

О повышении минимального размера оплаты труда еще в июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума говорил президент России Владимир Путин. Он заявил, что МРОТ будет соотноситься с медианной зарплатой.