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Царев: Зеленский фактически вмешивается в избирательную кампанию в США

Глава киевского режима пытается шантажировать Вашингтон, считает Олег Царев.
Игнат Далакян 2024-09-24 18:50:08
© Фото: Drew Angerer - Pool, CNP, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается шантажировать Соединенные Штаты, оказывая давление на Джо Байдена, Камалу Харрис и Дональда Трампа. Об этом со «Звездой» поделился бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Он обращается напрямую к избирателям, он обращается напрямую к конгрессменам и пытается оказывать давление на Байдена, Камалу Харрис, Трампа, на их избирателей. Фактически вмешивается в избирательную кампанию Соединенных Штатов», - рассказал Царев.

По его словам, во время поездки в США с так называемым «планом победы» Владимир Зеленский собирается поставить Байдену ультиматум, требуя его поддержать.

«Если Байден не поддержит Зеленского, то будет виноват. В дальнейшем у украинского лидера будет расчет на то, чтобы договариваться с Харрис и говорить о том, что если бы не Байден, то "мы бы победили"», - сказал экс-депутат Верховной рады.

Ранее эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин объяснил, почему Зеленский поддерживает Камалу Харрис. По словам специалиста, лидер киевского режима действует в интересах Демократический партии США и работает на его электорат.

#Украина #сша #Джо Байден #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #Олег Царев #избирательная кампания США
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