Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается шантажировать Соединенные Штаты, оказывая давление на Джо Байдена, Камалу Харрис и Дональда Трампа. Об этом со «Звездой» поделился бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Он обращается напрямую к избирателям, он обращается напрямую к конгрессменам и пытается оказывать давление на Байдена, Камалу Харрис, Трампа, на их избирателей. Фактически вмешивается в избирательную кампанию Соединенных Штатов», - рассказал Царев.

По его словам, во время поездки в США с так называемым «планом победы» Владимир Зеленский собирается поставить Байдену ультиматум, требуя его поддержать.

«Если Байден не поддержит Зеленского, то будет виноват. В дальнейшем у украинского лидера будет расчет на то, чтобы договариваться с Харрис и говорить о том, что если бы не Байден, то "мы бы победили"», - сказал экс-депутат Верховной рады.

Ранее эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин объяснил, почему Зеленский поддерживает Камалу Харрис. По словам специалиста, лидер киевского режима действует в интересах Демократический партии США и работает на его электорат.