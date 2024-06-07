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Путин: МРОТ превысит 22 тысячи рублей с 2025 года

Путин сообщил о планах привязать МРОТ к медианной зарплате с 2025 года.
Услада Дубинина 2024-06-07 17:15:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Индексация МРОТ будет привязана к медианной зарплате с 2025 года. Минимальный размер оплаты труда составит 48% от медианной зарплаты, он превысит отметку в 22 тысячи рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», - сообщил Путин.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля. Последняя индексация повысила уровень МРОТ на 18,5%. В 2023 году он находился на уровне 16 242 рублей. Владимир Путин заявил о планах увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. 

#в стране и мире #пмэф #Владимир Путин #МРОТ #оплата труда #индексация зарплат
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