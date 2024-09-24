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Глава Минздрава Ливана высказался о последствиях атак Израиля

Бежавшим 13 лет назад от гражданской войны в Сирии жителям пришлось снова покидать дома.
Константин Коковешников Мария Зайцева 2024-09-24 17:51:48
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

За понедельник в Ливане погибли 492 человека, более 1 600 пострадали. Израильские ВВС заставляют покидать свои дома жителей, которые 13 лет назад бежали от гражданской войны в Сирии. Занятия в школах и университетах прекращены, их здания стали пунктами размещения беженцев.

«Мы много боролись по дороге, чтобы добраться сюда. Некоторые из моих родственников и братьев моей жены спали на улице, потому что они еще не нашли убежища, а школы теперь переполнены», - сказал перемещенный из Тира Али Хассан.

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд высказался о последствиях ударов ЦАХАЛ.

«Люди, прибывшие в больницы, были гражданскими лицами, среди которых было большое количество женщин и детей. Атаки также были направлены на машины скорой помощи, медицинские центры и пожарные машины», - сказал он.

Израиль начал наступательную операцию «Стрелы севера» 23 сентября. По планам Генштаба израильской армии, удары нацелены на боевую инфраструктуру «Хезболлы», создававшуюся на протяжении последних двух десятилетий.

#в стране и мире #Израиль #беженцы #ливан #ЦАХАЛ #пострадавшие #погибшие
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