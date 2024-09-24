Пленный рассказал об отсутствии боевого опыта у инструкторов в ВСУ

Инструкторы, под руководством которых проходили подготовку многие украинские военнослужащие, не имели боевого опыта, рассказал взятый в плен российскими бойцами украинец Валерий Волькул. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.
«Они инструктора, ну так их назначили просто. Я знаю, на сержантов у пацанов учились. Поехали в Золочев, там три месяца какой-то курс обучения. И все, они инструктора. А боевого опыта нет», - поделился он.
Волькул был мобилизован, три дня пробыл в полку, после чего попал на блокпост. Потом Валерия отправили в Британию на месяц, однако обучение не задалось из-за состояния здоровья. Уже на третий день украинец потерял сознание и британские врачи диагностировали ему эпилепсию.
Кроме того, в Британии инструкторы в ходе подготовки поставили под сомнение эффективность действий ВСУ, поскольку без самолетов и сильной артиллерии никакая армия долго не сможет выстоять.
Волькул указал на нецелесообразность приказов, которые заставляли выполнять. Задачи, поставленные командирами, были невыполнимы и могли привести к гибели личного состава.
Ранее другой пленный украинец, служивший поваром, рассказал о гастрономических пристрастиях командования. Пока личный состав рисковал жизнями на передовой, командиры заказывали на обед стейк рибай, медальоны и различные тарталеточки с икрой.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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