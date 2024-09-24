Инструкторы, под руководством которых проходили подготовку многие украинские военнослужащие, не имели боевого опыта, рассказал взятый в плен российскими бойцами украинец Валерий Волькул. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Они инструктора, ну так их назначили просто. Я знаю, на сержантов у пацанов учились. Поехали в Золочев, там три месяца какой-то курс обучения. И все, они инструктора. А боевого опыта нет», - поделился он.

Волькул был мобилизован, три дня пробыл в полку, после чего попал на блокпост. Потом Валерия отправили в Британию на месяц, однако обучение не задалось из-за состояния здоровья. Уже на третий день украинец потерял сознание и британские врачи диагностировали ему эпилепсию.

Кроме того, в Британии инструкторы в ходе подготовки поставили под сомнение эффективность действий ВСУ, поскольку без самолетов и сильной артиллерии никакая армия долго не сможет выстоять.

Волькул указал на нецелесообразность приказов, которые заставляли выполнять. Задачи, поставленные командирами, были невыполнимы и могли привести к гибели личного состава.

Ранее другой пленный украинец, служивший поваром, рассказал о гастрономических пристрастиях командования. Пока личный состав рисковал жизнями на передовой, командиры заказывали на обед стейк рибай, медальоны и различные тарталеточки с икрой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.