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Су-34 нанес удар по боевикам и технике ВСУ в Курской области

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
2024-09-23 17:26:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работой летчиков.

Как уточняет ведомство, экипаж сбросил на противника авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удары наносились по разведанным целям. В видеоролике демонстрируются кадры полета Су-34. Затем бомба отделяется от самолета.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации противника в граничащем с Украиной районе, экипаж вернулся на аэродром вылета.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло и бомба планирует к цели.

Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Курская область #Авиабомбы
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