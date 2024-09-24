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Посол РФ в Израиле: Тель-Авив играет на грани, чтобы принудить «Хезболлу» к миру

По словам дипломата, попытки Израиля силой заставить «Хезболлу» отвести свои войска могут выйти из-под контроля и привести к большой войне.
Алексей Курильченко 2024-09-24 11:41:50
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Израиля затеяли опасную игру, пытаясь заставить «Хезболлу» отвести свои войска от границ силой, так как это может привести к большой войне на Ближнем Востоке. Россия решительно осуждает любую эскалацию и призывает стороны к сдержанности. Об этом «Звезде» заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«К сожалению, есть все признаки того, что нынешняя эскалация может перерасти в более масштабную. Мы против любой эскалации, от кого бы она ни исходила, мы против большой войны, никому пользы от этого не будет. Журналисты в Израиле утверждают, что это попытка достичь деэскалации через эскалацию. Израильское руководство боевыми действиями стремится принудить движение "Хезболла" к отводу своих формирований от израильских границ и прекращению нападений. Но это игра на грани, на очень зыбкой и неконтролируемой грани», - заявил Викторов.

Напомним, что в середине сентября ЦАХАЛ начал военную операцию против сил «Хезболлы», нанося ракетные удары по территории Ливана. В результате ударов 24 сентября погибли по меньшей мере 492 человека, 1 645 жителей получили ранения. Среди погибших - 35 детей.

#Израиль #ливан #авиаудары #посол #наш эксклюзив #Анатолий Викторов
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