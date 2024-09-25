Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки «Центр» сбил дрон-разведчик ВСУ

Минобороны России опубликовало видео работы расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении. В описании к кадрам говорится, что зенитчики уничтожили вражеский дрон-разведчик самолетного типа.

В зоне ответственности группировки зенитчики прикрывают позиции мотострелковых подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ. Расчеты ПВО сбивают украинские беспилотники, не позволяя им произвести разведку территории.

Также военнослужащие сбили самодельный барражирующий боеприпас ВСУ, который загорелся в воздухе и детонировал при ударе о землю. Кроме этого, военнослужащие группы огневой поддержки из расчета ЗРК уничтожили FPV-дрон противника, который приближался к посту наблюдения, из пулемета Калашникова ПКМБ.

«Стрела-10» - зенитно-ракетный комплекс. Вести стрельбу может как с места, так и в движении. Оператор боевой машины сидит рядом с пусковой установкой и вращается вместе с ней, ведя наблюдение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.