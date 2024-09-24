Эксперт Малоземов: обычные граждане никогда не столкнутся со взрывом гаджетов

На фоне массового взрыва пейджеров в Ливане россияне начали беспокоиться за безопасность себя своих телефонов. Как рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов, эти страхи беспочвенны, так как произошедшее в Ливане было операцией спецслужб, а телефоны простых граждан, купленные в магазине, взорваться не могут.

«Судя по тому, что мы знаем, это была хитроумная операция спецслужб против определенной группы лиц. Они создали целую подставную компанию по производству пейджеров, чтобы специально передать их тому заказчику, на которого они охотились. Обычный гражданин такого рода целью не является, никому не интересно взрывать ваш телефон. Тем более он куплен в открытых источниках и туда уж точно не встроена никакая взрывчатка», - рассказал Малоземов в интервью радио Sputnik.

Согласно одной из версий, средства связи в Ливане были взломаны таким образом, что у них взорвались батареи. Малоземов отметил, что подобный сценарий маловероятен, а в обычной жизни практически невозможен - современные гаджеты оборудованы системами блокировки на случай перегрева. В худшем случае телефон просто задымится.

Однако большие батареи - например в электросамокатах, все же могут загореться при серьезных повреждениях. Малоземов посоветовал регулярно проверять свои средства передвижения в сервис-центрах.

Напомним, что на прошлой неделе в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи, в результате которой погибли 37 человек, тысячи получили ранения. Как рассказал «Звезде» израильский политолог Саймон Ципис, взрывы могли организовать спецслужбы - как с помощью взрывчатки, так и электромагнитного вооружения.