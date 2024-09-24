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Кадетские школы и военные училища будут вести почетные списки погибших бойцов

Почетные списки погибших из числа выпускников при защите Отечества будут вести суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища, кадетские военные корпуса и школы, казачьи кадетские корпуса, военно-музыкальные училища.
2024-09-24 16:03:05
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Военные училища и кадетские школы увековечат имена погибших при защите Отечества выпускников. Каждое учебное заведение будет вести свои почетные списки.

Законопроект в первом чтении одобрила Госдума. Депутатам его представил замминистра обороны Виктор Горемыкин.

«Мы сегодня слово герой понимаем не только "герой России", но «герой», который, мужественно, отважно, выполнял задачи в районах СВО, защищая нашу страну. Поэтому критерия достаточно, он обязательно должен быть выпускником этого черного заведения. И, естественно, он отмечен наградами за мужество отвагу и героизм при выполнении боевых задач по защите отечества. Это самый главный критерий», - сказал Горемыкин.

Законопроектом предполагается, что свои почетные списки погибших из числа выпускников при защите Отечества будут вести президентские кадетские училища, суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища, кадетские военные корпуса и школы, казачьи кадетские корпуса, военно-музыкальные училища.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #память #герои #горемыкин #отечество
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