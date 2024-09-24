Госдума ввела компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении

Государственная дума на пленарном заседании приняла законопроект о компенсации не потраченных отгулов увольняющимся работникам. Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях, изменения будут внесены в Трудовой кодекс России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, сотруднику, отработавшему в выходной или нерабочий праздничный день предоставляется день отдыха из рабочих. Оплата за выход вне графика производится в одинарном размере, выходной не оплачивается.

«Законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха», - уточняется в пояснительной записке.

Не регулируется и денежная выплата за неиспользованный отгул, если работник увольняется.

Авторы законопроекта обратили внимание, что ТК РФ не обязывает работодателя предоставлять день отдыха, а также сотрудники при увольнении обычно лишаются и отгула, и денежных выплат.

В новом документе предусматривается, что при «неотгулянном» дне отдыха при увольнении работодатель возместит работнику разницу между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день.

Предположительно, закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Ранее с 1 сентября в России изменился порядок выплат за сверхурочные часы работы.