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В Кремле напомнили о позиции РФ об испытаниях ядерного оружия

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин ранее излагал ее и она осталась неизменной.
Глеб Владовский 2024-09-24 14:12:42
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Позиция России касательно испытаний ядерного оружия остается неизменной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я имею в виду, по теме возможных разрешений на использование западных вооружений вглубь территории России. Это заявление президента, которое он сделал в Санкт-Петербурге, там весьма доступно изложена позиция Российской Федерации», - подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, что 12 сентября российский лидер подчеркнул, что если ВСУ станут применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России, то это изменит суть конфликта. Таким образом, НАТО станет прямым участником в конфликте.

В свою очередь американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова Путина по этому поводу.

#в стране и мире #НАТО #ядерное оружие #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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