В течение суток потери ВСУ в личном составе на Курском направлении превысили 360 человек. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о ходе отражения попытки вторжения противника на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, ВСУ за сутки лишились БМП, 12 бронемашин, четырех артиллерийских орудий, двух РСЗО, трех станций РЭБ, 11 автомобилей. Четверых украинских военных пленили бойцы ВС РФ.

В оборонном ведомстве назвали потери украинской стороны с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, только в живой силе враг потерял более 16 700 человек за этот период времени.

Кроме того, уничтожены 127 танков, 61 БМП, 95 БТР, 809 бронемашин. Также противник с начала боев в граничащем с Украиной регионе лишился 508 автомобилей, 136 артиллерийских орудий, 31 РСЗО, включая восемь HIMARS и шесть MLRS, восьми ЗРК, 35 станций РЭБ, восьми контрбатарейных РЛС, двух РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.