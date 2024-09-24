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Су-35С прикрыли российскую авиацию в небе над Курской областью

Летчики многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С выполнили плановое патрулирование в приграничных районах.
Анастасия Авсюк 2024-09-24 13:41:34
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Министерство обороны РФ опубликовало кадры патрулирования воздушного пространства в Курской области вблизи границы с Украиной, в котором задействованы Су-35С.

Данные истребители видят вражеские самолеты и другие цели на значительном расстоянии и прикрывают авиацию, которая бьет по военным объектам противника.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить характеристики самолета.

Подробнее об истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #армия #Курская область #МО РФ
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