Иммунолог Болибок объяснил причины сентябрьского распространения ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ в России, зафиксированный в сентябре, связан с окончанием дачного и отпускного сезонов. Как заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, увеличение числа больных было ожидаемым.

«Практически закончился дачный сезон, закончился сезон отпусков, дети и учащиеся стали посещать в большем количестве всякие детские заведения, учебные заведения, поэтому количество социальных контактов резко выросло, а все это приводит к тому, что в результате этих социальных контактов обмениваются и инфекцией, и инфекция легче передается из семьи в семью, от человека в человеку», - заявил Болибок изданию RT.

Комментируя рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается с июля, Болибок отметил, что сейчас количество новых заболевших постепенно сокращается - не исключено, что скоро показатель выйдет на плато.

Напомним, что с середины сентября в России заболеваемость ОРВИ выросла почти на 50%. Больше всего заболевших в густонаселенных столичных регионах, также чаще стали фиксировать COVID-19. По прогнозам Роспотребнадзора, подъем заболеваемости гриппом в России может наступить уже в ноябре-декабре.