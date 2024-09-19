Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 50% за неделю

Жительница Томска Татьяна Салимова с полуторагодовалой малышкой Таиной отправились уже на второй больничный подряд. Болезнь, вопреки распространенному мнению, протекать легче не стала. Как выяснилось, такая ситуация в Томске сложилась не только у них.

«Детские площадки пустые, потому что все дети болеют, педиатр вчера к нам приходила, она первое что спросила - есть ли у нас дома бахилы, потому что у нее к 12 часам дня кончились все бахилы, столько много вызовов, потому что все малыши в районе болеют», - рассказала Татьяна.

Из-за вспышек ОРВИ и гриппа школы и детские сады ушли на карантин в семи российских регионах. В Удмуртии работу приостановили 37 классов и 7 детских садов. Ушли на дистанционное обучение и карантин сады и школы в Омской, Томской, Саратовской областях, Карелии, Хабаровском и Красноярском краях. Большинство случаев среди взрослого населения.

Картина у многих похожа - повышенная температура накануне, после - боль в горле и сухой кашель. В Красноярском крае пока фиксируют лишь ОРВИ и коронавирус - за неделю 14,5 тысяч обращений. Подтвержденных случаев гриппа нет. А вот в Екатеринбурге Роспотребнадзор зафиксировал среди школьников еще и вспышку пневмонии.

«Определены основные возбудители инфекционных заболеваний, ведущим эпидемиологическим агентом является микроплазма пневмонии. Незамедлительно было произведено разобщение контактов детей из общеобразовательных организаций», - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Рекомендации медиков, в отличии от переменчивых вирусов стабильны - чаще мыть руки, соблюдать, так называемый, «респираторный этикет». А главное, не забывать о профилактике. В том числе вакцинации.

Так в Саратовской области уже развернули мобильные пункты вакцинации. Прививают бесплатно, без записи, и даже без привязки к лечебному учреждению.

«Я прививаюсь каждый год, и зачем оттягивать до холодных времен, поэтому решила сегодня привиться, пока хорошая погода», - сказала Ирина Челябина.

Заканчивается сезон отпусков, а вместе с ним и активная миграция. На то, что это сдержит темпы развития инфекций специалисты возлагают надежды. А вот меняющаяся погода скорее отягчающий фактор.

«Такой миграции населения как было летом, уже не предвидится. Единственное там может быть октябрь, кто-то еще вернется там, приедет. Резкая смена погоды, когда мы привыкли к жаре, а ночные температуры это достаточно прохладные, в некоторых случаях даже очень холодные, и вот здесь, конечно, та ловушка, в которую многие попадают», - объяснил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По оценкам Роспотребнадзора, общая заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю по стране выросла почти на 50%. Больше всего заболевших в густонаселенных столичных регионах, также чаще стали фиксировать COVID. По прогнозам ведомства, подъем заболеваемости гриппом в России может наступить уже в ноябре-декабре.