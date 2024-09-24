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Сборная Восточного военного округа выиграла кубок ВС РФ по регби-7

Двенадцать сборных команд Министерства обороны России приняли участие в финальном этапе кубка Вооруженных сил РФ по регби-7, который завершился во вторник в Москве.
2024-09-24 14:42:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сборная Восточного военного округа выиграла кубок ВС РФ по регби-7, сообщает Министерство обороны РФ. Соревнования завершились сегодня в Москве. В финальном этапе участвовали 12 сборных команд Минобороны.

«Обладателем кубка ВС РФ по регби-7 стала сборная команда Восточного военного округа, одолевшая в финале сборную Военного института физической культуры. Сборная команда Воздушно-космических сил оказалась сильнее своих соперников в матче за 3-е место», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в ВС и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин отметил, что членам победившей сборной будет присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта».

Напомним, что в августе прошлого года в Москве проходил первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7. В турнире участвовали сборные ВС РФ, Белоруссии, Бангладеш, Шри-Ланки и ЮАР. Сборная ВС РФ стала первым чемпионом в истории чемпионата. Второе место досталось команде ЮАР, третье получили спортсмены из Шри-Ланки. На четвертой и пятой строчках разместились Бангладеш и Белоруссия.

Регби-7 - это один из видов регби-футбола. Матч представляет собой соревнование двух команд, у каждой должно быть не более семи игроков на игровой площади во время игры. Игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путем заноса мяча в зачетную зону соперника или поражение Н-образных ворот.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВВО #МО РФ #регби #кубок вс рф
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