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Сборная ВС РФ победила на первом в истории чемпионате CISM по регби-7

17:35 26.08.2023
Второе место заняла команда ВС ЮАР, третьей стала сборная ВС Шри-Ланки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сборная команда Вооруженных сил России стала первым победителем в истории чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7. Кубок российским военнослужащим вручил президент CISM полковник ВС Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес. Торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров состоялась в спортивном городке Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.

© Минобороны России

Серебряные медали достались команде Вооруженных сил Южно-Африканской Республики, бронзовым призером стала сборная ВС Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, 4-е и 5-е место заняли коллективы из Бангладеша и Белоруссии соответственно.

К гостям и участникам соревнований обратился начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков и передал поздравления победителям и призерам от Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

© Минобороны России

Международный совет военного спорта (CISM) стал единственной спортивной организацией, которая не ввела санкции в отношении России, поэтому выступление российской сборной на турнире носило официальный характер - спортсмены не были лишены родного флага и гимна.

Первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 проходил в столице с 24 по 26 августа, на открытии турнира присутствовал статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков. Он отметил, что РФ предложила включить регби-7 в программу Международного совета военного спорта и Всемирных военных игр.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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