Сборная ВС РФ победила на первом в истории чемпионате CISM по регби-7
Второе место заняла команда ВС ЮАР, третьей стала сборная ВС Шри-Ланки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Сборная команда Вооруженных сил России стала первым победителем в истории чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7. Кубок российским военнослужащим вручил президент CISM полковник ВС Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес. Торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров состоялась в спортивном городке Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.