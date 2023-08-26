Сборная ВС РФ победила на первом в истории чемпионате CISM по регби-7

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Международный совет военного спорта (CISM) стал единственной спортивной организацией, которая не ввела санкции в отношении России, поэтому выступление российской сборной на турнире носило официальный характер - спортсмены не были лишены родного флага и гимна.

Первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 проходил в столице с 24 по 26 августа, на открытии турнира присутствовал статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков. Он отметил, что РФ предложила включить регби-7 в программу Международного совета военного спорта и Всемирных военных игр.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.