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Путин назвал целью СВО уничтожение создающегося на Украине антироссийского анклава

Елизавета Потейчук
16:55 01.09.2022
Российский лидер указал, что военнослужащие, которые защищают жителей Донбасса, защищают саму Россию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что на территории современной Украины формируется антироссийский анклав, который несет угрозу для нашего государства. По его словам, его ликвидация является целью специальной военной операции по защите Донбасса.

«На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают жителей Донбасса, защищают саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества, это очень важно», - сказал российский лидер в рамках открытого урока для школьников «Разговор о важном» в Калининграде.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении. По данным оборонного ведомства, вражеские потери составили свыше 50 человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады (56 человек) попытались отойти в направлении Харькова.

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