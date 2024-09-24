Ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ пролетели вблизи побережья Аляски

Российские ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полет вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что летчики провели плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ.

«Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские Ту-95МС появились над водами Норвежского моря.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.