Российские ракетоносцы Ту-95МС появились над водами Норвежского моря

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает МО РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность этого полета превысила четыре часа.
Ракетоносцы сопровождались экипажами истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России. Также сообщается, что на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители иностранных государств.
Самолеты дальней авиации ВКС России регулярно появляются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей, отметили в МО РФ.
Минобороны России подчеркнуло, что все полеты самолетов ВКС выполнятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее сообщалось, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтийского моря.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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