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Российские ракетоносцы Ту-95МС появились над водами Норвежского моря

Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России спровождались экипажами самолетов МиГ-31.
2024-08-14 17:34:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность этого полета превысила четыре часа. 

Ракетоносцы сопровождались экипажами истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России. Также сообщается, что на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители иностранных государств. 

Самолеты дальней авиации ВКС России регулярно появляются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей, отметили в МО РФ.

Минобороны России подчеркнуло, что все полеты самолетов ВКС выполнятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтийского моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #дальняя авиация #Баренцево море #Ту-95МС #Норвежское море
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