Российские ракетоносцы Ту-95МС появились над водами Норвежского моря

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность этого полета превысила четыре часа.

Ракетоносцы сопровождались экипажами истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России. Также сообщается, что на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители иностранных государств.

Самолеты дальней авиации ВКС России регулярно появляются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей, отметили в МО РФ.

Минобороны России подчеркнуло, что все полеты самолетов ВКС выполнятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтийского моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.