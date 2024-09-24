ВС РФ ударили по предприятию, где производили двигатели самолетов ВСУ

Российские военные нанесли удар по предприятию ОПК Украины, где осуществлялось производство и обслуживание газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также ВС РФ ударили по объектам энергетики, военному аэродрому, двум цехам, где производились дроны ВСУ. Кроме того, были поражены склад горюче-смазочных материалов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах.

Между тем средствами ПВО в течение суток сбиты две антирадарные ракеты HARM, три реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, 63 украинских дрона самолетного типа.

По данным Минобороны, противник несет тяжелые потери на всех направлениях. Только в зоне ответственности группировки войск «Центр» ВСУ потеряли до 555 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.