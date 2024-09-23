«Акация» обрушила снаряды на опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет самоходной гаубицы 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт вместе с орудием ВСУ на Авдеевском направлении. Кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Министерство обороны России.

Координаты выявили операторы беспилотников и передали артиллеристам, после чего по противнику нанесли удар. Огонь корректировался с помощью БПЛА, также камера беспилотника зафиксировала последствия попадания.

Также была уничтожена живая сила противника и склад боекомплекта, который детонировал от точного попадания артиллерийского снаряда.

На записи видно, что орудие накрыто маскировочной сетью, над башней установлен защитный козырек. Показан процесс стрельбы с разных ракурсов. В описании к видео сказано, что военнослужащие каждый день наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.