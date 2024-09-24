МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники овладели опорным пунктом ВСУ в Курской области

Операторы дронов с воздуха сопровождали подразделения, помогая управлять боем.
2024-09-24 11:35:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава «Северной» группировки войск сумели захватить и зачистить опорный пункт ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы военнослужащих.

В ходе разведки и доразведки украинских позиций с воздуха десантники вскрыли систему обороны и обнаружили огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы силами артиллерии и операторов дронов были подавлены огневые позиции минометов ВСУ и уничтожены пункты управления в опорном пункте, в результате враг был деморализован.

Бойцы выдвинулись на боевых машинах десанта к позициям противника. Прибыв на место - спешились, а затем решительным броском захватили и зачистили укрепления. Командиры управляли боем дистанционно - по средствам связи, и используя БПЛА для объективного контроля.

Десантники применили стрелковое оружие и минометы и подавили сопротивление противника. После успешной зачистки опорного пункта бойцы заняли его и передали подразделениям закрепления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #десантники #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 