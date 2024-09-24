Десантники овладели опорным пунктом ВСУ в Курской области

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава «Северной» группировки войск сумели захватить и зачистить опорный пункт ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы военнослужащих.

В ходе разведки и доразведки украинских позиций с воздуха десантники вскрыли систему обороны и обнаружили огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы силами артиллерии и операторов дронов были подавлены огневые позиции минометов ВСУ и уничтожены пункты управления в опорном пункте, в результате враг был деморализован.

Бойцы выдвинулись на боевых машинах десанта к позициям противника. Прибыв на место - спешились, а затем решительным броском захватили и зачистили укрепления. Командиры управляли боем дистанционно - по средствам связи, и используя БПЛА для объективного контроля.

Десантники применили стрелковое оружие и минометы и подавили сопротивление противника. После успешной зачистки опорного пункта бойцы заняли его и передали подразделениям закрепления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.