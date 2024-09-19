ВС РФ овладели укреплениями ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» овладели укреплениями противника на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с боевой работой операторов беспилотников в зоне ответственности группировки.

В описании к видео сказано, что операторы дронов выявили информацию о противнике и передали российским штурмовикам. На кадрах Минобороны показано, как оснащенные камерой наблюдения беспилотники летят над целями, наводят боеприпасы и сбрасывают их.

Как уточняет ведомство, операторы БПЛА, сбрасывая боеприпасы, методично уничтожают огневые точки, пулеметные гнезда, сжигают блиндажи, перекрытые щели и укрепления ВСУ. В результате их действий противник вынужден был отступить, что позволило штурмовым группам овладеть укреплениями.

В Минобороны подчеркнули, что операторы дронов в тесном взаимодействии друг с другом осуществляют эффективную поддержку наступательных действий штурмовых групп, выполняющих задачи по освобождению населенных пунктов ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.