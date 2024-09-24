Число заболевших гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросло на 24,7%

Количество заболевших ОРВИ в России за минувшую неделю выросло на 24,7%. Такие данные опубликованы на портале Роспотребнадзора.

«Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России. 16,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта - Москву, Московскую область и Санкт-Петербург», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что в период с 16 по 22 сентября 2024 года в РФ зарегистрировали свыше 36 тысяч заражений COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе. Как подчеркнули в ведомстве, ситуация остается на контроле.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется на территории России.