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Число заболевших гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросло на 24,7%

По данным Роспотребнадзора, количество случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на 11,4%.
Глеб Владовский 2024-09-24 11:03:58
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Количество заболевших ОРВИ в России за минувшую неделю выросло на 24,7%. Такие данные опубликованы на портале Роспотребнадзора.

«Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России. 16,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта - Москву, Московскую область и Санкт-Петербург», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что в период с 16 по 22 сентября 2024 года в РФ зарегистрировали свыше 36 тысяч заражений COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе. Как подчеркнули в ведомстве, ситуация остается на контроле.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется на территории России.

#в стране и мире #коронавирус #COVID-19 #ОРВИ #роспотребнадзор
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