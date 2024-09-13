МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фрегаты СФ отправили на дно Баренцева моря корабль условного противника

В рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» корабельная ударная группа Северного флота поразила «врага» в акватории Баренцева моря.
2024-09-13 11:44:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли Северного флота в рамках учений «Океан-2024» выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели в Баренцевом море. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В составе корабельной ударной группы действовали фрегаты «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко». Огонь велся из артустановки АК-192М. Стрельба велась по морской мишени на дальности, превышающей 10 километров. Мишень использовалась в качестве «вражеского» корабля. Поражение цели подтвердилось средствами объективного контроля, уточнили в оборонном ведомстве.

«В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях также была отработана постановка пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относятся «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Касатонов», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Задействованы более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, 125 самолетов и вертолетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Океан-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 