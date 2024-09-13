Фрегаты СФ отправили на дно Баренцева моря корабль условного противника

Корабли Северного флота в рамках учений «Океан-2024» выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели в Баренцевом море. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В составе корабельной ударной группы действовали фрегаты «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко». Огонь велся из артустановки АК-192М. Стрельба велась по морской мишени на дальности, превышающей 10 километров. Мишень использовалась в качестве «вражеского» корабля. Поражение цели подтвердилось средствами объективного контроля, уточнили в оборонном ведомстве.

«В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях также была отработана постановка пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относятся «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Касатонов», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Задействованы более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, 125 самолетов и вертолетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.