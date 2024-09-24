Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в районе населенного пункта Купянск. Кадры поражения позиции противника опубликовало Министерство обороны РФ.

Экипаж российского самолета применил объемно-детонирующую бомбу ОДАБ-1500. В результате уничтожены до 40 вражеских боевиков и пять единиц вооружения и военной техники.

Ранее авиация ВКС РФ поразила другой пункт временной дислокации боевиков ВСУ в шести километрах к востоку от Купянска. В результате авиаудара произошло полное уничтожение зданий, которые ВСУ использовали для размещения личного состава. В результате уничтожено почти 30 националистов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.