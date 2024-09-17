Авиация ВКС России нанесла удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском

Минобороны России сообщает об удачном авиаударе по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области.
Российское оборонное ведомство уточняет, что авиация ВКС России поразила выявленный пункт временной дислокации подразделения ВСУ, который находился в населенном пункте Петропавловка Харьковского района. Это было в шести километрах к востоку от Купянска.
В результате авиаудара произошло полное уничтожение зданий, которые ВСУ использовали для размещения личного состава. Это в реальном времени зафиксировали средства объективного контроля.
Разведка оценила потери противника от этого удара почти в три десятка боевиков.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ в Сумской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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