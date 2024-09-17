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Авиация ВКС России нанесла удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском

Разведка оценивает потери неприятеля почти в три десятка военнослужащих.
2024-09-17 12:11:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об удачном авиаударе по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области.  

Российское оборонное ведомство уточняет, что авиация ВКС России поразила выявленный пункт временной дислокации подразделения ВСУ, который находился в населенном пункте Петропавловка Харьковского района. Это было в шести километрах к востоку от Купянска. 

В результате авиаудара произошло полное уничтожение зданий, которые ВСУ использовали для размещения личного состава. Это в реальном времени зафиксировали средства объективного контроля.

Разведка оценила потери противника от этого удара почти в три десятка боевиков. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #уничтожение #Украинские боевики #ПВД
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