Минобороны России сообщает об удачном авиаударе по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области.

Российское оборонное ведомство уточняет, что авиация ВКС России поразила выявленный пункт временной дислокации подразделения ВСУ, который находился в населенном пункте Петропавловка Харьковского района. Это было в шести километрах к востоку от Купянска.

В результате авиаудара произошло полное уничтожение зданий, которые ВСУ использовали для размещения личного состава. Это в реальном времени зафиксировали средства объективного контроля.

Разведка оценила потери противника от этого удара почти в три десятка боевиков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.