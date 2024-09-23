В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность группы экстремистов

На территории Кабардино-Балкарской Республики пресечена деятельность экстремистского сообщества. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«Задержаны 15 граждан России, причастные к публичному распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама... а также совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти», - говорится в заявлении ведомства.
В ФСБ также подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.
Кроме того, возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники ФСБ накрыли женскую ячейку террористической организации. В ходе обысков силовики обнаружили значительное количество экстремистской литературы.
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