В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность группы экстремистов

На территории Кабардино-Балкарской Республики пресечена деятельность экстремистского сообщества. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Задержаны 15 граждан России, причастные к публичному распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама... а также совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти», - говорится в заявлении ведомства.

В ФСБ также подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Кроме того, возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники ФСБ накрыли женскую ячейку террористической организации. В ходе обысков силовики обнаружили значительное количество экстремистской литературы.