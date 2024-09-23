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В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность группы экстремистов

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15 граждан РФ, причастных к незаконной деятельности.
Глеб Владовский 2024-09-23 10:11:44
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

На территории Кабардино-Балкарской Республики пресечена деятельность экстремистского сообщества. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Задержаны 15 граждан России, причастные к публичному распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама... а также совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти», - говорится в заявлении ведомства.

В ФСБ также подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Кроме того, возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники ФСБ накрыли женскую ячейку террористической организации. В ходе обысков силовики обнаружили значительное количество экстремистской литературы.

#в стране и мире #росгвардия #ФСБ #Кабардино-Балкария #экстремисты #ячейка террористов
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