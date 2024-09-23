«Гиацинты» подавили огневые точки и уничтожили орудия ВСУ в зоне СВО

Расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует видео с боевой работой артиллеристов.

Огонь корректировался с помощью беспилотников в режиме реального времени. Также БПЛА каждый день разведывают и выявляют новые цели и фиксируют результаты попаданий на камеру. Отстрелявшись, артиллеристы замаскировали и спрятали орудие, затем ушли в укрытие.

На записи показано, как расчет делает необходимые вычисления и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано, расположено в лесу среди деревьев. Сверху стоит навес, накрытый маскировочной сетью. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие спусковой механизм.

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения координат до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. В Минобороны подчеркивают, что никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Боеприпасы вовремя и в необходимых количествах доставляют подразделения материально-технического обеспечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.