Против разгромившего могилу Маслякова возбудили уголовное дело

Против вандала, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении мужчины 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". - Прим. ред.)», - цитирует слова собеседника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что москвич разгромил могилу ведущего КВН, вырвав крест, разбросав цветы и переместив фотографии. Сообщается, что подозреваемый был доставлен в неадекватном состоянии, и теперь ему предстоит наркотическая экспертиза. Сотрудники кладбища восстановили крест, фотографии и цветы на могиле Маслякова.

Напомним, что артист скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак легких.