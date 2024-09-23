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Против разгромившего могилу Маслякова возбудили уголовное дело

Ранее сообщалось, что мужчина вырвал крест и разбросал цветы на могиле артиста.
Глеб Владовский 2024-09-23 09:44:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Против вандала, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении мужчины 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". - Прим. ред.)», - цитирует слова собеседника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что москвич разгромил могилу ведущего КВН, вырвав крест, разбросав цветы и переместив фотографии. Сообщается, что подозреваемый был доставлен в неадекватном состоянии, и теперь ему предстоит наркотическая экспертиза. Сотрудники кладбища восстановили крест, фотографии и цветы на могиле Маслякова.

Напомним, что артист скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак легких.

#Москва #в стране и мире #квн #могила #Александр Масляков #осквернение могил
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