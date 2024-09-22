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Вандал вырвал крест и разбросал цветы на могиле Маслякова

Сотрудники полиции задержали разгромившего могилу Маслякова.
Услада Дубинина 2024-09-22 20:16:59
© Фото: ТРК «Звезда»

Житель Москвы разгромил могилу ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

«Неизвестный мужчина вырвал крест на могиле Александра Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии», - сообщил собеседник агентства.

Семья Маслякова обратилась с заявлением в полицию по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов задержали вандала, им оказался житель столицы 2004 года рождения. По предварительным данным, подозреваемый страдал от психического расстройства. 

Сотрудники кладбища восстановили крест, фотографии и цветы на могиле Маслякова.

Известный телеведущий умер 8 сентября. Похороны Маслякова состоялись 11 сентября. Попрощаться с легендой КВН пришли актеры театра и кино. Участники КВН и Comedy Club рассказали, каким им запомнился Александр Масляков.

#в стране и мире #квн #Новодевичье кладбище #вандал #Масляков
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