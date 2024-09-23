Контингенты РФ и Лаоса начали первый этап совместных учений в Приморье

Воинские контингенты России и Лаоса провели совместную тренировку на полигоне Сергеевский в Приморском крае. В мероприятии в рамках совместного военного учения «Ларос-2024» приняли участие военнослужащие российского Восточного военного округа и Народной армии Лаоса.

В ходе первого этапа учений военнослужащие двух стран изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали организацию связи между подразделениями. Объединенный штаб руководства учением согласовал единые сигналы управления и взаимодействия.

Военные контингенты также отрабатывают вопросы ведения переговоров с условными террористами, эвакуации гражданского населения и зачистки населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

Отметим, что с российской стороны в учении принимают участие танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты ВВО, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. От Народной армии Лаоса в учении принимают участие мотострелки, подразделения специального назначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.

Напомним, что учения «Ларос-2024» продлятся до 26 сентября. Открытие прошло 18 сентября, церемония состоялась на плацу полигона Сергеевский.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.