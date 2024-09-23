МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Контингенты РФ и Лаоса начали первый этап совместных учений в Приморье

В учении принимают участие силы российского Восточного военного округа и Народной армии Лаоса.
2024-09-23 09:24:21
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Воинские контингенты России и Лаоса провели совместную тренировку на полигоне Сергеевский в Приморском крае. В мероприятии в рамках совместного военного учения «Ларос-2024» приняли участие военнослужащие российского Восточного военного округа и Народной армии Лаоса.

В ходе первого этапа учений военнослужащие двух стран изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали организацию связи между подразделениями. Объединенный штаб руководства учением согласовал единые сигналы управления и взаимодействия.

Военные контингенты также отрабатывают вопросы ведения переговоров с условными террористами, эвакуации гражданского населения и зачистки населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

Отметим, что с российской стороны в учении принимают участие танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты ВВО, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. От Народной армии Лаоса в учении принимают участие мотострелки, подразделения специального назначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.

Напомним, что учения «Ларос-2024» продлятся до 26 сентября. Открытие прошло 18 сентября, церемония состоялась на плацу полигона Сергеевский.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны РФ #Лаос #Приморский край #Ларос-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 