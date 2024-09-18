МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приморье стартовали российско-лаосские учения «Ларос-2024»

Учения продлятся с 18 по 26 сентября текущего года.
2024-09-18 14:37:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Приморье стартовали российско-лаосские совместные военные учения «Ларос-2024», сообщает Министерство обороны РФ. Они продлятся до 26 сентября.

Открытие прошло в торжественной форме, церемония состоялась на плацу полигона Сергеевский - подняли флаги России и Лаоса, флаг учений, прозвучали гимны двух государств.

На мероприятии присутствовали представители командования Восточного военного округа, общевойскового объединения ВВО, военнослужащие России и Лаоса. Выступая перед собравшимися, представитель командования ВВО генерал-майор Сергей Бобров пожелал успехов военнослужащим двух стран на учениях.

Торжественным маршем по плацу прошли военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа и Народной армии Лаоса. В ходе учений военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа.

Накануне российские военно-транспортные самолеты доставили на аэродром Кневичи во Владивостоке участников учений со стороны Лаоса. Гостей встречали по-русски радушно - хлебом-солью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #приморье #Ларос-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 