В Приморье стартовали российско-лаосские учения «Ларос-2024»

В Приморье стартовали российско-лаосские совместные военные учения «Ларос-2024», сообщает Министерство обороны РФ. Они продлятся до 26 сентября.

Открытие прошло в торжественной форме, церемония состоялась на плацу полигона Сергеевский - подняли флаги России и Лаоса, флаг учений, прозвучали гимны двух государств.

На мероприятии присутствовали представители командования Восточного военного округа, общевойскового объединения ВВО, военнослужащие России и Лаоса. Выступая перед собравшимися, представитель командования ВВО генерал-майор Сергей Бобров пожелал успехов военнослужащим двух стран на учениях.

Торжественным маршем по плацу прошли военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа и Народной армии Лаоса. В ходе учений военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа.

Накануне российские военно-транспортные самолеты доставили на аэродром Кневичи во Владивостоке участников учений со стороны Лаоса. Гостей встречали по-русски радушно - хлебом-солью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.