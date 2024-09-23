NNA: Израильские ВВС совершили свыше 80 авиаударов по Ливану

Израильские ВВС нанесли не менее 80 ударов по населенным пунктам на территории Ливана. Об этом сообщил телеканал NNA.

«С 6:30 утра (мск - Прим.ред.) более 80 авиаударов пришлось по поселениям на юге Ливана в районе Набатия», - говорится в материале.

Отмечается, что еще семь населенных пунктов в восточных регионах подверглись бомбардировкам со стороны израильской авиации.

В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что удары наносились по позициям, откуда боевики «Хезболлы» запускали ракеты в сторону Израиля.

«Мы советуем мирным жителям ливанских деревень, расположенных вблизи зданий и районов, используемых "Хезболлой" в военных целях», - предостерегли в Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» запустила 15 ракет в направлении восточной Хайфы.