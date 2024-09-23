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NNA: Израильские ВВС совершили свыше 80 авиаударов по Ливану

Бомбардировкам подверглись в том числе семь населенных пунктов на востоке страны.
Глеб Владовский 2024-09-23 09:15:51
© Фото: Telegram: segodnyail © Видео: Telegram: segodnyail

Израильские ВВС нанесли не менее 80 ударов по населенным пунктам на территории Ливана. Об этом сообщил телеканал NNA.

«С 6:30 утра (мск - Прим.ред.) более 80 авиаударов пришлось по поселениям на юге Ливана в районе Набатия», - говорится в материале.

Отмечается, что еще семь населенных пунктов в восточных регионах подверглись бомбардировкам со стороны израильской авиации.

В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что удары наносились по позициям, откуда боевики «Хезболлы» запускали ракеты в сторону Израиля.

«Мы советуем мирным жителям ливанских деревень, расположенных вблизи зданий и районов, используемых "Хезболлой" в военных целях», - предостерегли в Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» запустила 15 ракет в направлении восточной Хайфы.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары #армия обороны Израиля
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