Украинский военнопленный рассказал, как спасся с помощью агитлистовок

Украинский военнопленный рассказал, как ему удалось спастись от смерти благодаря российским агитлиствкам.

Расчет БПЛА подразделения артиллерийской разведки вышел на позицию с особой задачей. К беспилотнику с системой сброса прикрепили не боевой, а агитационный снаряд, который может нести по 100-150 листовок. Можно считать это «последним предупреждением». Агитлистовки сбрасывают на позиции противника перед тем, как начнут их штурмовать, чтобы дать шанс сдаться.

«Скорее всего, на той стороне тоже люди. Кто-то мог прийти не по своей воле. Может, кому-то эти листовки помогут вернуться домой», - пояснил оператор БПЛА с позывным Цезарь.

Дизайн листовок придумали офицеры бригады морской пехоты из Камчатки. На каждой призыв сохранить жизнь и QR-код с инструкцией, как это сделать. Необходимо без оружия и с поднятыми руками выйти в указанное место. Нашу листовку нашел Михаил. Говорит, что его насильно мобилизовали, обучили на медика, но отправили «на убой».

«Когда приехал в подразделение, сказали что им пофиг на кого я учился, им нужны штурмовики, дали автомат - идите штурмуйте позиции», - рассказал военнопленный.

Остальных сослуживцев уговаривать не пришлось. Пленные оставили свои позиции у села Новоукраинка на Угледарском направлении, где украинский гарнизон рискует оказаться в окружении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.