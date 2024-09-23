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Украинский военнопленный рассказал, как спасся с помощью агитлистовок

Операторы БПЛА сбрасывали на позиции ВСУ агитлиствки перед штурмом позиций на Южнодонецком направлении, давая возможность украинцам сдаться.
Павел Кутаренко 2024-09-23 06:23:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинский военнопленный рассказал, как ему удалось спастись от смерти благодаря российским агитлиствкам.

Расчет БПЛА подразделения артиллерийской разведки вышел на позицию с особой задачей. К беспилотнику с системой сброса прикрепили не боевой, а агитационный снаряд, который может нести по 100-150 листовок. Можно считать  это «последним предупреждением». Агитлистовки сбрасывают на позиции противника перед тем, как начнут их штурмовать, чтобы дать шанс сдаться.

«Скорее всего, на той стороне тоже люди. Кто-то мог прийти не по своей воле. Может, кому-то эти листовки помогут вернуться домой», - пояснил оператор БПЛА с позывным Цезарь.

Дизайн листовок придумали офицеры бригады морской пехоты из Камчатки. На каждой призыв сохранить жизнь и QR-код с инструкцией, как это сделать. Необходимо без оружия и с поднятыми руками выйти в указанное место. Нашу листовку нашел Михаил. Говорит, что его насильно мобилизовали, обучили на медика, но отправили «на убой».

«Когда приехал в подразделение, сказали что им пофиг на кого я учился, им нужны штурмовики, дали автомат - идите штурмуйте позиции», - рассказал военнопленный.

Остальных сослуживцев уговаривать не пришлось. Пленные оставили свои позиции у села Новоукраинка на Угледарском направлении, где украинский гарнизон рискует оказаться в окружении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Южно-Донецкое направление #агитлистовки #наш экслюзив
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