Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников за ночь

В течение ночи на воскресенье, 22 сентября, были предотвращены попытки киевского режима совершить теракты на территории РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников.

Шесть летательных аппаратов ликвидировали над акваторией Азовского моря. Четыре БПЛА обезвредили в Ростовской области, два - в Курской, по одному - в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.