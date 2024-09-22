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Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников за ночь

Шесть летательных аппаратов ликвидировали над акваторией Азовского моря.
2024-09-22 07:45:46
© Фото: Минобороны России

В течение ночи на воскресенье, 22 сентября, были предотвращены попытки киевского режима совершить теракты на территории РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников.

Шесть летательных аппаратов ликвидировали над акваторией Азовского моря. Четыре БПЛА обезвредили в Ростовской области, два - в Курской, по одному - в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Ростовская область #Курская область #Воронежская область #белгородская область #Астраханская область #Азовское море
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