В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сдаются целыми взводами: как агитснаряды работают в зоне СВО

Максим Низкодубов
Марина Крижановская
05:10 29.08.2023
Бойцы ВС РФ долго думали над дизайном агитационных листовок и вариант с использованием денежных банкнот оказался самым удачным: он и внешне привлекательный, и позволяет украинскому военному спрятать ее и другим показать.
Сдаются целыми взводами: как агитснаряды работают в зоне СВО
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Для пуска беспилотника искать площадку в лесополосе под Угледаром нужно быстро, чтобы не попасть в поле зрения противника. Затем предполетные настройки «птички» и взлет. 

Набрав высоту и скорость, наш квадрокоптер вплотную приближается к украинским позициям. Затем сброс «боеприпасов». Однако вместо разлета осколков вражеские окопы и траншеи засыпает «денежным дождем».

«Наши военные специалисты воздействуют на моральный дух противника силой слова. В одну агиткорзину помещается 500 листовок. Каждая из них выполнена в виде образцов иностранной валюты: 100 долларов, 200 евро. Противник обращает внимание на денежные знаки, а содержимое листовки читает, когда она уже у него в руках», - показал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Бойцы из подразделения психологической борьбы рассказывают: дизайн разрабатывали долго, перебирали варианты, но идея с липовыми купюрами в итоге оказалась самой эффективной. 

«Думали, что листовка должна быть компактной. И главное скрытной, чтобы солдат украинский смог как-то спрятать ее. И показать другим. И пришли к такому варианту, чтобы была в виде купюры. Чтобы ее легко можно было спрятать в кошелек», - рассказал начальник оперативной группы подразделения психологической борьбы с позывным «Сальвадор».

© ТРК «Звезда»

На фальшивой долларовой банкноте вместо Франклина Рузвельта изображение Зеленского и призывы отказаться от ведения боевых действий. Рядом номер радиочастоты - 149.200, а также Telegram-канал наших Вооруженных Сил. Туда в экстренном случае каждый военнослужащий ВСУ может обратиться за помощью и получить инструкцию, как добровольно и безопасно сдаться. 

«Сальвадор» отметил, что у украинских военнослужащих моральный дух довольно низок, а данные листовки «просто помогают им принять верное решение».

Подобное психологическое оружие в наших Вооруженных силах до этого не использовалось. Однако уже после первых сбросов «агитснарядов» аудитория Telegram-канал выросла до десятков тысяч подписчиков, большая часть которых - это недавно мобилизованные украинцы. Наши военные говорят, что сдаются целыми взводами.

«Мы занимаемся звуковещанием, радио- и телевещанием. Занимаемся залистованием районов, где находится противник. Тем самым даем ему попытку сохранить жизнь и сдаться в плен», - сообщил оператор БПЛА с позывным «Ростов».

Таких как военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Герасимчук, до этого никогда не державшего в руках оружие, киевский режим безжалостно отправляет в самую «мясорубку».  

«К власти отношусь после таких движений, когда тебя недобровольно запихивают, очень плохо. И считаю, что это должно быть добровольно. Если хочешь, ты идешь. Если не хочешь, не идешь», - заявил украинский военнопленный Юрий Герасимчук.

© ТРК «Звезда»

Если на линию боевого соприкосновения листовки доставляют беспилотники, то по тыловым районам противника агитснарядами бьет реактивная артиллерия. В каждом боеприпасе ярко-красного цвета вместо поражающего элемента - сотни брошюр, задача которых не ликвидировать подразделения украинских националистов, а заставить их одуматься, сложить оружие и тем самым сохранить себе жизни.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:44 В стране и мире
Сигнал тревоги прозвучал в четырех областях Украины
21:55 В стране и мире
МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
19:47 Армия
Видео
В Твери открыли построенную Минобороны РФ новую гребную базу
16:53 В стране и мире
Путин обсудил с Моди полет «Чандраян-3» на Луну и итоги БРИКС
16:10 В стране и мире
Видео
Мужчина не хотел покидать ветхий дом в Ноябрьске и открыл огонь по приставам
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.