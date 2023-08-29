В стране и мире Сдаются целыми взводами: как агитснаряды работают в зоне СВО Максим Низкодубов Марина Крижановская Бойцы ВС РФ долго думали над дизайном агитационных листовок и вариант с использованием денежных банкнот оказался самым удачным: он и внешне привлекательный, и позволяет украинскому военному спрятать ее и другим показать. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Для пуска беспилотника искать площадку в лесополосе под Угледаром нужно быстро, чтобы не попасть в поле зрения противника. Затем предполетные настройки «птички» и взлет. Набрав высоту и скорость, наш квадрокоптер вплотную приближается к украинским позициям. Затем сброс «боеприпасов». Однако вместо разлета осколков вражеские окопы и траншеи засыпает «денежным дождем». «Наши военные специалисты воздействуют на моральный дух противника силой слова. В одну агиткорзину помещается 500 листовок. Каждая из них выполнена в виде образцов иностранной валюты: 100 долларов, 200 евро. Противник обращает внимание на денежные знаки, а содержимое листовки читает, когда она уже у него в руках», - показал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов. Бойцы из подразделения психологической борьбы рассказывают: дизайн разрабатывали долго, перебирали варианты, но идея с липовыми купюрами в итоге оказалась самой эффективной. «Думали, что листовка должна быть компактной. И главное скрытной, чтобы солдат украинский смог как-то спрятать ее. И показать другим. И пришли к такому варианту, чтобы была в виде купюры. Чтобы ее легко можно было спрятать в кошелек», - рассказал начальник оперативной группы подразделения психологической борьбы с позывным «Сальвадор». © ТРК «Звезда» На фальшивой долларовой банкноте вместо Франклина Рузвельта изображение Зеленского и призывы отказаться от ведения боевых действий. Рядом номер радиочастоты - 149.200, а также Telegram-канал наших Вооруженных Сил. Туда в экстренном случае каждый военнослужащий ВСУ может обратиться за помощью и получить инструкцию, как добровольно и безопасно сдаться. «Сальвадор» отметил, что у украинских военнослужащих моральный дух довольно низок, а данные листовки «просто помогают им принять верное решение». Подобное психологическое оружие в наших Вооруженных силах до этого не использовалось. Однако уже после первых сбросов «агитснарядов» аудитория Telegram-канал выросла до десятков тысяч подписчиков, большая часть которых - это недавно мобилизованные украинцы. Наши военные говорят, что сдаются целыми взводами. «Мы занимаемся звуковещанием, радио- и телевещанием. Занимаемся залистованием районов, где находится противник. Тем самым даем ему попытку сохранить жизнь и сдаться в плен», - сообщил оператор БПЛА с позывным «Ростов». Таких как военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Герасимчук, до этого никогда не державшего в руках оружие, киевский режим безжалостно отправляет в самую «мясорубку». «К власти отношусь после таких движений, когда тебя недобровольно запихивают, очень плохо. И считаю, что это должно быть добровольно. Если хочешь, ты идешь. Если не хочешь, не идешь», - заявил украинский военнопленный Юрий Герасимчук. © ТРК «Звезда» Если на линию боевого соприкосновения листовки доставляют беспилотники, то по тыловым районам противника агитснарядами бьет реактивная артиллерия. В каждом боеприпасе ярко-красного цвета вместо поражающего элемента - сотни брошюр, задача которых не ликвидировать подразделения украинских националистов, а заставить их одуматься, сложить оружие и тем самым сохранить себе жизни. Экспертное мнение и аналитика