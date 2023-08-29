Сдаются целыми взводами: как агитснаряды работают в зоне СВО

Бойцы ВС РФ долго думали над дизайном агитационных листовок и вариант с использованием денежных банкнот оказался самым удачным: он и внешне привлекательный, и позволяет украинскому военному спрятать ее и другим показать.
Для пуска беспилотника искать площадку в лесополосе под Угледаром нужно быстро, чтобы не попасть в поле зрения противника. Затем предполетные настройки «птички» и взлет.
Набрав высоту и скорость, наш квадрокоптер вплотную приближается к украинским позициям. Затем сброс «боеприпасов». Однако вместо разлета осколков вражеские окопы и траншеи засыпает «денежным дождем».
«Наши военные специалисты воздействуют на моральный дух противника силой слова. В одну агиткорзину помещается 500 листовок. Каждая из них выполнена в виде образцов иностранной валюты: 100 долларов, 200 евро. Противник обращает внимание на денежные знаки, а содержимое листовки читает, когда она уже у него в руках», - показал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.
Бойцы из подразделения психологической борьбы рассказывают: дизайн разрабатывали долго, перебирали варианты, но идея с липовыми купюрами в итоге оказалась самой эффективной.
«Думали, что листовка должна быть компактной. И главное скрытной, чтобы солдат украинский смог как-то спрятать ее. И показать другим. И пришли к такому варианту, чтобы была в виде купюры. Чтобы ее легко можно было спрятать в кошелек», - рассказал начальник оперативной группы подразделения психологической борьбы с позывным «Сальвадор».
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