В приграничном районе Курской области бойцы группировки войск «Север» уничтожили танк ВСУ. Кадры объективного контроля опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что националисты пытались прорваться к одному из населенных пунктов. Вражескую технику обнаружили в ходе разведки при помощи беспилотника.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии», - говорится в заявлении МО РФ.

В результате танк был уничтожен двумя точными попаданиями FPV-дронов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.