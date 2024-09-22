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Российские FPV-дроны сожгли украинский танк в Курской области

Вражеская техника пыталась прорваться к одному из населенных пунктов.
2024-09-22 17:05:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В приграничном районе Курской области бойцы группировки войск «Север» уничтожили танк ВСУ. Кадры объективного контроля опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что националисты пытались прорваться к одному из населенных пунктов. Вражескую технику обнаружили в ходе разведки при помощи беспилотника.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии», - говорится в заявлении МО РФ.

В результате танк был уничтожен двумя точными попаданиями FPV-дронов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #танк #беспилотник #дрон #Курская область #Север #уничтожение
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