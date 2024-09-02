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Тело еще одного погибшего при крушении Ми-8 нашли на Камчатке

Всего на борту находилось 22 человека. Поисковая операция продолжается, также спасатели ищут черный ящик.
Ирина Егорова 2024-09-02 02:47:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Спасатели нашли тело 18-го погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает «360».

«Поиски 4 человек и черного ящика продолжаются», - добавили в ведомстве.

Всего на борту воздушного судна находилось 22 человека, из них три члена экипажа. Ми-8  разбился, врезавшись в сопку, сообщили в оперативных службах.

Напомним, что борт пропал 31 августа в районе вулкана Вачкажец. Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Поиски вертолета начались сразу же после сообщений об исчезновении, однако были осложнены плохой погодой и облачностью в окрестностях горного массива.

#вертолет #Ми-8 #МЧС РФ #Камчатка #вулкан #поиски #тело
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