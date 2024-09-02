Тело еще одного погибшего при крушении Ми-8 нашли на Камчатке

Спасатели нашли тело 18-го погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает «360».

«Поиски 4 человек и черного ящика продолжаются», - добавили в ведомстве.

Всего на борту воздушного судна находилось 22 человека, из них три члена экипажа. Ми-8 разбился, врезавшись в сопку, сообщили в оперативных службах.

Напомним, что борт пропал 31 августа в районе вулкана Вачкажец. Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Поиски вертолета начались сразу же после сообщений об исчезновении, однако были осложнены плохой погодой и облачностью в окрестностях горного массива.