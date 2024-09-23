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Бойцы ВДВ пресекли попытку ВСУ проникнуть вглубь Курской области

На опубликованных кадрах наши военнослужащие вытесняют украинских боевиков с территории Курской области, уничтожая их технику.
2024-09-23 05:03:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), входящие в состав группировки войск «Север», уничтожили технику боевиков ВСУ в Курской области. Камера объективного контроля зафиксировала попадание в цели.

В результате боевой работы артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, расчетов противотанковых ракетных комплексов и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ проникнуть вглубь российских территорий. Противник был разгромлен. Наши бойцы вывели из строя и уничтожили два украинских танка и четыре боевых бронированных машины «Казак».

Ранее оператор беспилотника группировки войск «Север» также показал уничтожение опорного пункта ВСУ в Курской области. На опубликованных кадрах - точный удар FPV-дрона  по скоплению живой силы и техника противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#танк #Курская область #ВСУ #бронемашина
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