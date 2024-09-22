Оператор дрона показал уничтожение опорного пункта ВСУ в приграничье

Бойцы группировки войск «Север» нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Момент уничтожения опорного пункта украинских военных опубликовали в Минобороны РФ.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику», - сообщили в ведомстве.

Скопление живой силы было обнаружено в результате работы российской разведки. На кадрах видео запечатлено точное попадание FPV-дрона в опорный пункт. В результате удара прогремел взрыв и возник пожар.

Ранее бойцы группировки войск «Север» уничтожили танк ВСУ в приграничье. Техника украинских военных была обнаружена с помощью беспилотника. Известно, что танк направлялся в сторону населенного пункта в Курской области.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.