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В Ливане за сутки погибли 356 человек и 1246 пострадали

Об увеличении погибших и пострадавших сообщил Минздрав страны.
Мария Зайцева 2024-09-23 21:54:38
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua Globallookpress

В Ливане в результате ударов ЦАХАЛ по населенным пунктам на юге и востоке страны погибли 356 человек за сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Бейрута.

Отмечается, что среди погибших 24 ребенка и 42 женщины. При этом 1246 человек были ранены.

«В результате налетов погибли 356 человек, среди которых 24 ребенка и 42 женщины, пострадали 1246 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ЦАХАЛ заявил об атаках на более чем 1100 целей «Хезболлы» в Ливане, для чего использовали более 1400 боеприпасов.

#в стране и мире #ливан #ЦАХАЛ #пострадавшие #погибшие #Министерство здравоохранения
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