В Ливане за сутки погибли 356 человек и 1246 пострадали

В Ливане в результате ударов ЦАХАЛ по населенным пунктам на юге и востоке страны погибли 356 человек за сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Бейрута.

Отмечается, что среди погибших 24 ребенка и 42 женщины. При этом 1246 человек были ранены.

«В результате налетов погибли 356 человек, среди которых 24 ребенка и 42 женщины, пострадали 1246 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ЦАХАЛ заявил об атаках на более чем 1100 целей «Хезболлы» в Ливане, для чего использовали более 1400 боеприпасов.