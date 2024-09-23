Майнинг-ферму для криптовалюты обнаружили под землей в Дагестане

В Дагестане, предположительно, в Сергокалинском районе нашли подземную майнинг-ферму. Об этом сообщает правительство Республики.

Владельцы установили оборудование под землей. «Ферма» выглядит как подвал, обитый клеенкой, с вентиляторами и специальными устройствами.

Председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил об остром вопросе незаконного майнинга на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме.

Он также упомянул создание передвижных установок для майнинг-ферм и рассказал о наличии фактов в нескольких районах региона.

«Вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб», - заключил председатель.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег, что майнинг криптовалют может стать угрозой дефицита электроэнергии.